Università: Pd, con Manfredi competenza e riconoscimento atenei del sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soddisfazione per le scelte del presidente Conte su scuola e università con le nomine a ministro di Lucia Azzolina e Gaetano Manfredi cui vanno i nostri migliori auguri. L'incarico affidato a Manfredi è un riconoscimento per la sua competenza assoluta ed è di grande importanza per tutto il sistema universitario, in particolare per gli atenei meridionali, dal cui rafforzamento dipende anche la sfida di trattenere i giovani laureati, che sono la risorsa più preziosa su cui puntare". Lo afferma Nicola Oddati della segreteria nazionale del Pd. (Com)