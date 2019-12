Governo: Conte, dopo europee ho pensato che o si cambiavano toni o si andava a casa

- "Mai pensato di mollare? Ho pensato torno alla mia vita nella settimana di tempo lasciata dopo le elezioni europee alle forze politiche, poi nel corso di una conferenza stampa con toni duri e decisi: ho pensato che se non si cambiava registro era meglio andare a casa per non prendere in giro gli italiani. Siamo qui dal momento in cui riusciamo a garantire i risultati, se dobbiamo trascinarci e galleggiare non ha senso. La politica ha bisogno di credibilità, i cittadini devono poter nutrire fiducia nei confronti delle istituzioni. È un compito che sento vivo nella carne, il giorno in cui dovessi rendermi conto per me sarebbe un giorno di non ritorno". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa di fine anno organizzata a villa Madama dal consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.(Rer)