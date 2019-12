Ue: Conte, su prestito ponte Alitalia e Popolare Bari sono fiducioso

- Sul prestito ponte per Alitalia e Popolare di Bari “stiamo interloquendo con la Commissione Ue e quando assumiamo queste iniziative le comunichiamo preventivamente. Questo non vuol dire che voglio ipotecare una soluzione favorevole da parte della commissaria competente, ma l’interlocuzione è sempre costante e confidiamo di non avere difficoltà”. Lo ha affermato il premier, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza di fine anno in corso a villa Madama. (Rer)