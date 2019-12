Governo: Ronzulli (FI), sterile vaniloquio Conte per accreditarsi uomo per tutte le stagioni

- "Nel corso della conferenza stampa di fine anno, il presidente del Consiglio si è reso protagonista di uno sterile vaniloquio utile solo ad accreditarsi come uomo buono per tutte le stagioni e tutte le forze politiche". Lo afferma la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli. "Dopo essersi spacciato come il nuovo che avanza, sfruttando l'onda lunga dei grillini per poi definirsi 'uomo di sinistra' a seguito dell'accordo di governo con il Pd, oggi ha finalmente mostrato la sua vera faccia, quella dell'amico di tutti. L'avvocato del popolo - aggiunge Ronzulli - circa l'azione del governo, si è soffermato molto sul metodo senza entrare nel merito di alcuna delle politiche messe in atto. Non ci aspettavamo nulla di diverso dal capo di un esecutivo che, tra vertici di maggioranza e tagliandi continui al programma di governo, non ha fatto assolutamente nulla se non trincerarsi nei palazzi. Ne è l'ennesima riprova lo sdoppiamento del ministero dell'Istruzione che, con buona pace della tanto declamata spending review e nel solco di una visione della politica meramente spartitoria, evidenzia l'esigenza del premier di sterilizzare le frizioni interne alla maggioranza per assicurarsi la permanenza a palazzo Chigi. Dalla promessa di un taglio delle poltrone siamo passati a raddoppiarle: sembra di essere tornati ai tempi dell'Unione", conclude Ronzulli. (Com)