Agricoltura: Ciacciarelli, su emergenza cinghiali da Regione Lazio nessun intervento risolutivo

- "A seguito di innumerevoli interrogazioni rivolte dal sottoscritto a Zingaretti, devo, amaramente, constatare che nulla sia cambiato. Quella dei cinghiali è un'emergenza alla quale la Regione Lazio non intende porre un argine". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli. "Nel solo hinterland romano, nel 2018 - aggiunge - i cinghiali hanno causato danni per 4 milioni di euro. Ogni anno la regione Lazio sborsa milioni di euro di rimborso per i danni provocati dalla fauna selvatica. Sono soldi dei cittadini,ma a Zingaretti non importa nulla. Le persone sono barricate in casa, terrorizzate, perché imbattersi in quste bestie è ormai all'ordine del giorno, e per giunta, in pieno centro. È un'emergenza che riguarda anche la provincia di Frosinone, da nord a sud. Sono mesi, infatti, che gli agricoltori subiscono gravissimi danni, insieme agli automobilisti. Cosa dobbiamo aspettare, una tragedia? In Consiglio regionale ho presentato un'articolata interrogazione al riguardo, richiedendo alla Giunta ed all'assessore all'agricoltura Onorati un intervento serio. A leggere questi dati è evidente che nessun intervento risolutivo sia stato messo in campo. Mi batterò, come sempre, e mi farò sentire, ma chi di competenza dovrebbe mettersi la mano sul cuore e varare un piano d' intervento serio, in ballo oltre al futuro dei nostri agricoltori ci sono vite umane".(Com)