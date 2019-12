Italia-Egitto: Conte su caso Regeni, gennaio sarà occasione per fare incontrare procure

- Gennaio sarà l’occasione utile per fare incontrare le procure italiana ed egiziana per quanto riguarda il caso del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni, ucciso al Cairo nel gennaio 2016. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo oggi alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di fine anno in corso a Villa Madama. Conte ha ricordato di avere avuto nei giorni scorsi una conversazione telefonica con il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi dal quale ha avuto la garanzia della sua massima attenzione al caso di Giulio Regeni. “Ci siamo detti che gennaio sarà l'occasione utile per fare incontrare le procure”, ha sottolineato Conte.(Sic)