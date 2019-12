Conte: caso Silvia Romano, in costante contatto con apparati intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il caso del rapimento di Silvia Romano, “sono in costante contatto con i nostri apparati di intelligence per fare il possibile, ma anche di più, per poter restituirla alla sua famiglia”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo oggi alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di fine anno in corso a Villa Madama. “Da questo punto di vista l'attenzione è costante e massima”, ha sottolineato Conte in riferimento alla cooperante italiana rapita in Kenya.(Sic)