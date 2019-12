Editoria: Conte, non contento per situazione Foglio, ma controllo lo ha fatto GdF

- "La situazione critica in cui si viene a trovare il Foglio non mi rallegra affatto, spero si possa trovare una soluzione, ma dovete tenere conto, però, che il controllo non lo ha fatto il governo, ma la Guardia di finanza. Non potete pensare che qui ci sia qualcuno che gioisce delle difficoltà che una singola testata incontra". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa di fine anno organizzata a villa Madama dal consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.(Rer)