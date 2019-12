Mattarella: Conte, io non voto ma sarei favorevole a mandato bis

- "Mattarella bis? Non spetta a me votare il nuovo presidente della Repubblica, ma ritengo come la grande maggioranza degli italiani, che il presidente Mattarella stia interpretando il suo magistero con equilibrio e saggezza. Un'alta testimonianza di responsabilità e rispetto delle istituzioni, io sarei favorevole ma sono decisioni che non passano dalla mia volontà". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa di fine anno organizzata a villa Madama dal consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.(Rer)