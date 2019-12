Governo: Conte sdoppia Istruzione, Azzolina ministro Scuola, Manfredi Università e ricerca (2)

- “Non c’era nessun piano preordinato per la creazione di un nuovo ministero - ha aggiunto Conte - e non è vero che non abbia invitato il ministro Fioramonti a ripensarci. L’ho visto, però, molto convinto delle sue dimissioni. Lo rispetto e lo ringrazio per quanto fin qui svolto. Vedendolo così deciso, ho pensato a quella che poteva essere una soluzione, pensandola senza un disegno preordinato”. (Rer)