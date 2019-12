Sport: Fontana, bello vedere vincere Paris con 'griffe' Rosa Camuna

- "Non ci sono più aggettivi per definire 'sua maestà' Dominik Paris. Anche oggi, con una prestazione sontuosa, si conferma padrone assoluto della pista Stelvio, bissando il successo nella discesa libera di Bormio. Veder scendere Paris con il pettorale 'griffato' con la Rosa Camuna della Regione Lombardia rende ancora più belli questi trionfi". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta il nuovo successo ottenuto oggi a Bormio da Dominik Paris nella discesa di Coppa del Mondo di sci disputata in Valtellina. (Com)