Governo: Conte, orgoglioso di reddito cittadinanza, ora serve lavoro

- "Quota 100 e reddito di cittadinanza sono misure che noi abbiamo conservato all'esito di un confronto politico anche con delle perplessità di alcune forze di governo. Il reddito di cittadinanza è una misura di cui sono orgoglioso che rivendico e che mi batterò per conservare. Dobbiamo però migliorare la sua fase di applicazione: è stata utile per il contrasto della povertà con un meno 60 per cento, dobbiamo però migliorarla per la prospettiva occupazionale: non solo un provvedimento assistenziale, ma anche capace di favorire l'occupazione, Allora potrò dire che sono appagato". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa di fine anno organizzata a villa Madama dal consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. (Rer)