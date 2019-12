Italia-Germania: Conte, con Merkel c’è confronto costante e costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, vi un confronto costante e costruttivo. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno. “Io non ho mai dubitato che la Germania fosse un nostro partner determinante, io come tutti gli imprenditori italiani”, ha sottolineato Conte. “Abbiamo filiere industriali perfettamente integrate. Parlate con gli imprenditori italiani e vedrete cosa dicono”, ha aggiunto Conte, criticando la propaganda politica che “deve costruire nemici sempre all’orizzonte”. “Questo non significa che rimetto alla cancelliera Merkel e alla Germania la cura dei nostri interessi nazionali. La cura degli interessi nazionali spetta a me e al mio governo”, ha aggiunto Conte.(Sic)