Governo: Salvini, da Conte solo balle su immigrazione e decreti sicurezza

- "Conte annuncia modifiche ai decreti sicurezza, racconta balle vergognose sull’immigrazione e cambia versione sulla Gregoretti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di fine anno. "Nel 2019 siamo a 11.439 arrivi, di cui 6.304 da settembre a oggi 'grazie' al governo delle poltrone e dei porti aperti. Sulla Gregoretti - aggiunge Salvini - ammette che Palazzo Chigi aveva avuto un ruolo per ricollocare gli immigrati. Così conferma anche che le trattative con gli altri paesi c'erano sempre state: altro che novità degli ultimi mesi. Se Conte non sopportava la Lega e il sottoscritto, poteva dirlo subito anziché aspettare che gli togliessimo la fiducia. Evidentemente è troppo innamorato dalle poltrone, e infatti dopo aver perso un ministro ne annuncia due nuovi. Con Conte più sbarchi, più tasse, più poltrone e più balle", conclude Salvini. (Com)