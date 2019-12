Prescrizione: Sisto (FI), riforma Bonafede peggio di un obbrobrio

- "Se non è un obbrobrio giudico la previsione dell'ergastolo processuale, allora sarebbe interessante capire cosa lo sia secondo l'avvocato-premier Conte". Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto. "Attendiamo anche di capire quali siano i 'meccanismi di garanzia' annunciati dal presidente del Consiglio e non meglio chiariti, perché finora l'unica 'ricetta' anticipata da Bonafede è la risibile modifica del sistema delle notificazioni, a cui si è aggiunto il goffo tentativo del Pd di pulirsi la coscienza con una proposta fuori tempo massimo. Forza Italia si batterà, e con ogni strumento , affinché l'Italia non sia travolta dalla barbarie che il governo vuole imporci", conclude Sisto. (Com)