Iran: Teheran contro istituzione zone sicure in Siria da parte di potenze straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran è contrario all’istituzione di zone di sicurezza in Siria o in altri paesi regionali da parte di potenze straniere. Lo ha dichiarato Ali Akbar Velayati, principale consigliere della guida suprema dell’Iran, Ali Khamanei, parlando ieri durante un incontro con l’ambasciatore siriano in Iran. “Non siamo d'accordo con la creazione di una zona sicura in Siria o in altri paesi regionali da parte di stranieri, poiché ciò significa la disintegrazione della regione”, ha dichiarato Velayati. Per il consigliere di Khamenei, qualsiasi cambiamento nella legislazione siriana deve essere fatto dal suo popolo e senza “il fastidioso” intervento di paesi stranieri. Velayati ha osservato che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sostiene con franchezza che “gli statunitensi sono in Siria per il petrolio e questo è un atto illegittimo e un evidente furto”. "La Repubblica islamica dell'Iran – ha aggiunto – è contraria all’interferenze di paesi transregionali nelle questioni dell’area e resisterà contro tutte le minacce e le aggressioni fatte in zone al di fuori della propria influenza e che mirano la disintegrazione dei paesi regionali".(Res)