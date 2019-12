Governo: Conte, senza Sud il Pil non cresce

- "Se il Sud non riparte il nostro Pil non crescerà mai:il 34 per cento della spesa pubblica dovrà essere destinata a priori al Sud". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda nella conferenza stampa di fine anno organizzata a villa Madama. Conte ha poi aggiunto: "Anche nel progetto di autonomia, il fondo di perequazione avrà lo scopo di ridurre il divario tra il Sud e il resto della penisola". (Rer)