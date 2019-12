Governo: Conte, con nuovo ministro Università lavorerò per ritorno giovani dall'estero

- "Misure eclatanti per giovani? Io invece penso che dobbiamo lavorare con metodo e determinazione. A gennaio di quest'anno la disoccupazione giovanile era al 32 per cento a ottobre al 27,8. Sono piccoli segnali, ma dobbiamo lavorare di più. Uno dei punti fermi che mi piacerebbe affrontare con il nuovo ministro dell'Università è come far tornare i giovani che sono all'estero. In particolare dobbiamo portare lavoro al Sud perché è lì che i giovani soffrono maggiormente". (Rer)