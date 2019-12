Governo: Conte, nessuna velleità di avere gruppo parlamentare di riferimento

- “Non ho velleità di avere un partito o un gruppo di riferimento, non è nelle mie corde”. Così il premier, Giuseppe Conte, nel corso della consueta conferenza di fine anno in corso a villa Madama, in merito alla possibilità della nascita di gruppi parlamentari a suo nome. “Se ci fosse qualche parlamentare con questa intenzione, vorrei dirgli ‘rimanete nelle rispettive forze di governo, non alimentatate questi passaggi che non contribuiscono alla stabilità del governo. Dare vita a nuovi gruppi - ha concluso - rischia di destabilizzare il governo".(Rer)