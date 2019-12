Municipio Roma VII: Raggi, al parco Acquedotti 68 punti luce, restituita a cittadini meravigliosa area

- "Molti di voi avranno rinunciato a passeggiare per i meravigliosi viali del Parco degli Acquedotti durante le ore di buio perché non erano sufficientemente illuminati. Una situazione che tanti cittadini ci hanno segnalato. Per questo motivo ci siamo attivati e da oggi il Parco, che si estende per oltre 200 ettari nella zona sud-est della città, è illuminato con 68 punti luce". Così, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Abbiamo restituito ai cittadini questa meravigliosa area - aggiunge ancora - che adesso è più sicura e decorosa. Avere più luce significa riqualificare zone che altrimenti rischierebbero di restare abbandonate o isolate. Ringrazio Acea, che si è fatta carico della progettazione e dell’esecuzione tecnica. Un progetto che è stato sottoposto anche al vaglio del Mibac e dell’Ente Parco, considerata la delicatezza dell’area dal punto di vista storico e archeologico". (Rer)