Governo: Conte, elezioni regionali non sono referendum su esecutivo

- “Non vedo tra le forze politiche che sostengono questo governo fibrillazione da campagna elettorale permanente e questo mi pare salutare. Bisogna dare la giusta rilevanza agli appuntamenti elettorali sul territorio, però vorrei chiarire che parliamo di competizioni elettorali circoscritte a livello territoriale. Non sono un referendum sul governo”. Lo ha affermato il premier, Giuseppe Conte, nel corso della consueta conferenza di fine anno in corso a villa Madama. “Comunque il mio auspicio che ci possa essere una maggiore consonanza, anche valutando di volta in volta, e la possibilità di dialogare meglio a livello territoriale fra le forze che compongono la maggioranza”, ha aggiunto. (Rer)