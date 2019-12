Governo: Conte ter? Per il premier è scenario inverosimile

- "Conte ter? No, per carità è uno scenario inverosimile. Non dobbiamo cadere nella tentazione di realizzare domani quello che si può fare oggi. Che credibilità potrebbe avere una forza politica che oggi è al governo e dice 'facciamo così andiamo a votare, datemi fiducia che io realizzerò le cose che io già potrei realizzare oggi'", è uno scenario inverosimile, si perde credibilità". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa di fine anno organizzata a villa Madama dal consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. (Rer)