Difesa: viceministro russo, nel 2020 primi test missili S-500

- I test preliminari per il nuovo sistema missilistico di difesa S-500 inizieranno nei primi mesi del 2020: le prime consegne sono in programma per il 2025. Lo ha detto il viceministro della Difesa russo, Aleksej Krivoruchko, parlando al quotidiano "Krasnaya Zvezda". "Il prossimo anno pianifichiamo di avviare i test preliminari per il sistema di difesa missilistico S-500; il primo modello di produzione è pianificato per la consegna nel 2025", ha dichiarato Krivoruchko. Il viceministro della Difesa ha parlato di 24 miliardi di dollari di spesa per armi e attività nel settore nel 2019 in Russia. (Rum)