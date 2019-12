Roma: vandalizzata sede Anffas a Monteverde. Raggi, intollerabile e indegno colpire i più fragili

- Vandalizzata la sede dell'associazione Anffas, a Monteverde, struttura che si occupa di giovani con disabilità. In particolare sono stati presi di mira la mensa e la cucina del Centro di riabilitazione ma sono stati distrutti anche strumenti tecnologici come computer. Sull'accaduto è intervenuto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che in un tweet ha sottolineato come sia "Intollerabile la vandalizzazione di una casa famiglia per ragazzi con disabilità a Monteverde. Colpire i più fragili e chi è al loro fianco è indegno". (Rer)