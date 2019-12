Governo: Conte, intervento pubblico mirato su crisi aziendali può rivelarsi strategico

- “Il tema del nostro sistema industriale e produttivo è complesso. Abbiamo crisi aziendali significative. La soluzione preferibile è quella di mercato ma è anche vero che in uno scenario così complesso un intervento pubblico mirato, specifico, a supporto di presidi produttivi può rivelarsi strategico per gli interessi nazionali e per poter competere in uno spazio globale. Per questo valutando gli interessi in gioco, di volta in volta, lo Stato può entrare in gioco”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della consueta conferenza di fine anno in corso a villa Madama. (Rer)