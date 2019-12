Milano: Carabinieri arrestano 22enne per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata 17enne

- Ieri sera alle 22 circa in via Novaro, nel quartiere di Affori, il radiomobile dei Carabinieri ha arrestato un 21enne italiano nato negli Stati Uniti, ma residente a Cesate, per atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata, una 17enne milanese. I militari sono stati chiamati dalla ragazza e dal padre perché il giovane, che non si era rassegnato dopo la decisione di lei di troncare la relazione iniziata da pochi mesi, si trovava sul pianerottolo di casa urlando per parlare con la ragazza. All'arrivo dei Carabinieri il ragazzo, che ha precedenti di polizia, aveva lasciato il pianerottolo, ma si trovava ancora nel giardino condominiale. Quello di ieri non era il primo caso: la ragazza aveva infatti già presentato altre tre denunce (una il 19 dicembre, una il 20 e la terza il 23 dicembre) nei confronti dell'ex fidanzato per varie condotte morbose e persecutorie che andavano dagli appostamenti ai pedinamenti alle telefonate insistenti fino alla divulgazione via WhatsApp di fotografie intime della ragazza. I Carabinieri lo hanno quindi arrestato per atti persecutori e portato a San Vittore. I cellulari del ragazzo sono stati sequestrati e valuterà il pubblico ministero se perseguirlo anche per la divulgazione delle foto. (Rem)