Governo: Conte, nel programma interventi su decreti sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ nel nostro programma l’intervento sui decreti sicurezza. In particolare per recepire delle preoccupazioni espresse dal Presidente Mattarella”. Lo ha affermato il premier, Giuseppe Conte, nel corso della consueta conferenza di fine anno in corso a villa Madama. (Rer)