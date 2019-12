Libia: Conte, serve una soluzione politica no a opzione militare (2)

- Conte ha sottolineato che occorre, nell’immediato, passare per un cessate il fuoco in Libia, osservando che quindi qualsiasi iniziativa utile, come anche una no fly zone, può essere uno strumento per raggiungere l'obiettivo di una cessazione delle ostilità a cui deve seguire il lavoro per poter avviare un tavolo negoziale. “Appoggiamo convintamente l'iniziativa di Berlino”, ha dichiarato Conte. Per quanto riguarda l’iniziativa da parte dell'Unione europea, Conte ha sottolineato che vi è una “ripresa anche dell’iniziativa italiana” in ambito Ue come confermato dall’incontro dedicato alla Libia avvenuto tra Italia, Germania e Francia durante l’ultimo Consiglio europeo. “Dobbiamo essere uniti non possiamo consentire che attori, anche molto più distanti dalla Livia, possano sullo scenario libico collocarsi, sedimentare un loro ruolo e rivendicare il primato per eventuali soluzioni”. (Lit)