Prescrizione: Conte, stop no obbrobrio giuridico, con riforma processo penale inseriremo meccanismi garanzia

- "Il tema della prescrizione sta affascinando molto anche i cittadini. Ci sono diverse valutazione: gli avvocati penalisti vanno in un’unica direzione, l’Anm in un’altra, i comitati delle vittime ancora diversamente. Io penso che la prescrizione sospesa dopo la sentenza di primo grado non sia un obbrobrio giuridico: c’è in Germani, in Francia e anche in altri Paesi. Sicuramente rischieremo di andare in difficoltà con il sistema processuale se non introducessimo meccanismi di garanzia per la durata ragionevole dei processi. Il problema dunque non è la sospensione, ma abbinare anche dei meccanismi che assicurino questa durata ragionevole". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sulla riforma della prescrizione nel corso della conferenza stampa di fine anno organizzata a villa Madama dal consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Conte ha poi garantito: "Abbiamo la serenità di poter dire che quando a gennaio entrerà in vigore questa norma gli effetti non si avranno subito, occorreranno 3-4 anni. Siamo in dirittura d’arrivo sulla riforma del processo penale nella quale introdurremo questi meccanismi di garanzia".(Rer)