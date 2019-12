Gregoretti: Conte, su mio eventuale coinvolgimento sto facendo verifiche

- Sulla Gregoretti sto completando le verifiche con il massimo scrupolo e verificherò il ruolo che ho avuto. Ho già fatto una verifica su messaggi ed e-mail. Sicuramente c'è stato un coinvolgimento della presidenza del Consiglio sulla ricollocazione. In questo momento non ho avuto riscontri sullo sbarco, ma dico chiaramente a tutti i cittadini che non ho ancora completato le verifiche, se troverò anche un frammento sulla mia partecipazione sarò il primo a dirlo". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sulle polemiche con il leader della Lega sullo sbarco della nave Gregoretti nel corso della conferenza stampa di fine anno organizzata a villa Madama dal consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. (Rer)