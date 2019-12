Immigrazione: Conte, porti italiani non sono mai stati chiusi

- "Il problema non è porto aperto o porto chiuso. Perchè diciamolo francamente, senza propaganda: i nostri porti non sono mai stati chiusi. La differenza era tenere o non tenere in mare i migranti per più o meno giorni". Lo ha affermato il premier, Giuseppe Conte, nel corso della consueta conferenza di fine anno in corso a villa Madama.(Rer)