Somalia: Amendola su attentato Mogadiscio, comunità internazionale e Ue non restino indifferenti

- La Somalia da troppo tempo è abbandonata alla guerra e al terrore, “la comunità internazionale e l'Europa non possono restare indifferenti”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, commentando su Twitter l’attentato avvenuto oggi nella capitale somala Mogadiscio che ha provocato almeno 76 morti e decine di feriti (secondo alcune fonti i morti sarebbero 90) in quello che secondo le autorità locali è il più grave attacco degli ultimi anni. “Le notizie che arrivano da Mogadiscio sono terribili. Una preghiera per le vittime”, ha sottolineato Amendola.(Res)