Istruzione: Aprea (FI), sdoppiamento ministero per logiche spartitorie maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia valuta positivamente la tempestività con cui il presidente del consiglio Conte ha individuato il nuovo ministro dell'Istruzione. Esprimiamo però riserve sulla scelta di ritornare a prevedere due ministri per i settori dell'istruzione e dell'università e della ricerca". Lo afferma la deputata di Forza Italia, Valentina Aprea, responsabile del dipartimento Istruzione del movimento azzurro. "Già sperimentata in passato, questa soluzione - aggiunge Aprea - comporta opportunità ma anche grandi rischi con riferimento all'accentuazione dell'autoreferenzialità dei sistemi formativi. Senza contare che lo sdoppiamento del dicastero sembra rispondere esclusivamente a logiche spartitorie delle due principali forze di maggioranza. Detto questo, Forza Italia augura buon lavoro ai nuovi ministri attendendoli al banco di prova, specialmente per quanto riguarda le cause che hanno portato alle dimissioni dell'ex ministro Fioramonti". (Com)