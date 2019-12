Milano: Polizia locale arresta 32enne mentre picchia in strada la moglie 18enne incinta

- La Polizia Locale di Milano ha arrestato in flagranza lo scorso 17 dicembre M.T., un marocchino di 32 anni che stava picchiando in strada, e alla presenza di un bambino di tre anni, la compagna 18enne incinta che, a metà mese, aveva anche tentato il suicidio in metropolitana ma era stata salvata da un dipendente Atm che l'aveva presa in braccio e riportata sulla banchina. L'accusa è quella di maltrattamenti in famiglia aggravati dall'aver commesso il fatto nei confronti di una donna incinta e alla presenza di un minore. Nel tardo pomeriggio dello scorso 17 dicembre, due agenti della Polizia Locale del comando di zona 7, mentre stavano rilevando un incidente stradale in zona piazza Selinunte, sono stati richiamati da un automobilista che aveva visto, poco distante, un uomo che stava picchiando una donna. Gli agenti sono immediatamente intervenuti e mentre si avvicinavano alla coppia hanno fatto in tempo a notare l'uomo che sferrava diversi calci alla donna, raggomitolata su sé stessa, colpendola all'anca. (segue) (Com)