Migranti: Conte, modalità faziosa della politica non mi appartiene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono solito sottrarmi alle responsabilità, anche io commetto degli errori, il tema non è 'tutti contro Salvini', ho commesso anche io degli errori. Però, sin dalla mia prima uscita pubblica, ho portato un documento con 6 premesse e 10 obiettivi. La politica dell'immigrazione del governo Conte 1 era quella, poi nel dibattito pubblico è stato gridato 'porto chiuso, porto chiuso', ma io in tutte le occasioni ho detto che la politica di rigore c'era, ma non quella del porto chiuso tant'è che, di fatto, non è mai accaduto. Mi assumo le mie responsabilità se ho commesso degli errori, ma se lo spread non è salito per le mie dichiarazioni, è perché c'era una propaganda politica: io ancora adesso vengo accusato di essere un traditore, di favorire la Germania o la Francia. Nella retorica politica cogliamo alcuni aspetti, ma non sappiamo avere una visione complessiva. Questa modalità faziosa e propagandistica di concepire la politica non mi appartiene". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sulle differenze tra i due governi da lui presieduti nel corso della conferenza stampa di fine anno organizzata a villa Madama dal consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. (Rer)