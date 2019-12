Credito: Conte, mai contatto vertici Banca popolare Bari

- “Sulla Popolare di Bari non ho interloquito con nessun vertice, non ho mai contattato i vertici amministrativi. Questo dossier non nasce come un fungo, era una situazione monitorata e nelle responsabilità del premier c’è l'essere avvertito di eventuali crisi bancarie per non esserne sopraffatti”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della consueta conferenza di fine anno in corso a villa Madama.(Rer)