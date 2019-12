Governo: Bernini (FI), da Conte miracolo alla rovescia, la moltiplicazione dei ministeri

- "Conte non finisce mai di incensarsi: oggi si è definito un centometrista che si appresta a fare la maratona, categorie incompatibili in atletica come in politica". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. "Dietro queste accattivanti immagini, però, c'è solo un governo immobile per le sue contraddizioni, unito solo dall'attaccamento alle poltrone. Come dimostra la scelta di sostituire il ministro Fioramonti con Azzolina e Manfredi. Invece di aumentare i fondi per scuola e ricerca, Conte ha fatto un miracolo alla rovescia: la moltiplicazione dei ministeri", conclude Bernini. (Com)