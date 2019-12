Governo: Tofalo, auguri neo ministri Scuola e Università

- "Auguri e buon lavoro ai neo ministri Lucia Azzolina per la Scuola e Gaetano Manfredi per l'Università e la Ricerca", lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo (M5s), che evidenzia come "queste importati scelte consentiranno di potenziare e rafforzare ancora di più due settori fondamentali sui quali si basa il presente e il futuro del nostro paese".(Com)