Rifiuti Roma: cittadini in corteo contro discarica, "Tragliatella non si tocca"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manifestazione con corteo sulla via Braccianese per dire "no" alla discarica a Tragliatella. Così, questa mattina, centinaia di residenti e cittadini si sono dati appuntamento per portare avanti la loro battaglia al grido di "Tragliatella non si tocca". Al loro fianco, con la fascia tricolore, anche rappresentanti istituzionali dei comuni interessati come Anguillara, Bracciano, Ladispoli, Cerveteri, Manziana. "Siamo contrari a questa scelta dissennata - avevano spiegato gli organizzatori della manifestazione - Non comprendiamo come sia possibile pensare di realizzare una discarica in quel punto. Ci sono due insediamenti urbani, Fosso Pietroso e Tragliatella Campitello, che distano rispettivamente 200 e 450 metri. A meno di un chilometro dalla cava ci sono una scuola materna, e una comunità di recupero, il sito nasce a ridosso di un corso d’acqua e di beni sottoposti a vincolo archeologico". Presenti anche diversi esponenti della Lega. (Rer)