Governo: Pittoni (Lega), scelta ministro conferma disinteresse di Conte per scuola

- "L'assegnazione dell'incarico di ministro alla sottosegretaria del Movimento 5 stelle, Azzolina, nonostante la prova disastrosa fornita col decreto Scuola bocciato trasversalmente, conferma la scarsa attenzione, per non dire l'assoluto disinteresse, del premier Conte per il mondo della scuola". Lo dichiara il senatore della Lega, Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione del partito. (Com)