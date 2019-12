Legge elettorale: Conte, forze politiche lavorino per progetto condiviso

- “Sulla legge elettorale voglio ribadire: non è materia di iniziativa governativa. Ci deve essere un confronto parlamentare, come sta avvenendo, da estendere a tutte le forze politiche”. Lo ha affermato il premier, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza di fine anno in corso a villa Madama. “Invito le forze politiche a lavorare in questa direzione con un progetto condiviso e di non guardare alla scadenza elettorale per consegnare al paese un sistema con una coerenza nell’impianto e la chiarezza negli obiettivi”, ha concluso. (Rer)