Milano: ritrovato giovane greco perso in piazza Duomo

- È stato trovato verso le 23.45 in piazzale Loreto il giovane greco che si era allontanato nel pomeriggio dalla famiglia in piazza Duomo. Dopo gli appelli per il suo ritrovamento e diverse segnalazioni il 22enne è riuscito a mettersi in contatto con la madre che ha immediatamente avvertito la centrale operativa della Polizia Locale. (com)