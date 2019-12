Cina: si chiude oggi la sessione bimestrale del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo (3)

- Il Consiglio di Stato istituirà un meccanismo di coordinamento per elaborare piani generali per coordinare, guidare, guidare e supervisionare le attività di protezione del Fiume Yangtze, che coinvolgeranno i dipartimenti del Consiglio di Stato e i governi a livello provinciale lungo il fiume. Il Consiglio di Stato si consulterà con il Comitato permanente dell'Npc ogni cinque anni sullo sviluppo della situazione ecologica del bacino e sui lavori di ripristino e protezione ecologici, secondo il progetto. Il testo dell'iniziativa prevede responsabilità e sanzioni penali per i trasgressori e prevede inoltre disposizioni specifiche per vietare l'estrazione illegale di sabbia nel bacino. (segue) (Cip)