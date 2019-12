Torino: 50 mucche pascolano nella notte in corso Sacco e Vanzetti, erano fuggite da stalla di Collegno

- Circa 50 mucche pascolavano liberamente la notte scorsa a Torino, in corso Sacco e Vanzetti. Dalle ore 1,45 sono giunte alla centrale operativa della Polizia Municipale numerose segnalazioni da parte di automobilisti. Sul posto è stata inviata una pattuglia del Reparto Radiomobile. Con non poche difficoltà gli agenti sono riuscite a radunare gli animali nei campi adiacenti, in modo che non vi fosse pericolo per i veicoli in transito. Nel frattempo i componenti di un'altra pattuglia hanno interpellato i titolari delle varie cascine ubicate in zona, nel tentativo di risalire al nome dei proprietari. E' emerso, dopo un'ora circa, che le mucche erano fuggite da una fattoria nel comune di Collegno. Alle 3,30 sono state ricondotte nelle stalle.(Rpi)