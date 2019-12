Nord Macedonia: ministro dell'Interno Spasovski sarà premier ad interim dal 3 gennaio

- Oliver Spasovski, attuale ministro dell'Interno, sarà il nuovo premier ad interim della Macedonia del Nord a partire dal 3 gennaio. E' quanto deciso ieri sera nella riunione del comitato centrale dell'Unione socialdemocratica di Macedonia (Sdsm), al governo. Spasovski sarà quindi il sostituto del premier Zoran Zaev nel governo di transizione incaricato di portare il paese alle elezioni anticipate del 12 aprile 2020. Il comitato centrale dell'Sdsm ha scelto anche il nuovo vicepremier che sarà l'attuale ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Mila Carovska. La composizione del governo di transizione e le tempistiche per lo scioglimento del parlamento in vista del voto anticipato saranno oggetto questo pomeriggio di un colloquio tra il premier uscente Zaev e il leader del principale partito dell'opposizione, Hristijan Mickoscki. Secondo quanto riferito dal presidente del parlamento macedone, Talat Xhaferi, maggioranza e opposizione hanno concordato di dover dirimere entro il primo gennaio tutte le questioni aperte legate all'avvio dell'attività del governo di transizione, in vista delle elezioni anticipate di aprile. (segue) (Mas)