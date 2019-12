Nord Macedonia: ministro dell'Interno Spasovski sarà premier ad interim dal 3 gennaio (2)

- La scelta di Zaev di portare il paese ad elezioni anticipate è stata annunciata dopo la mancata apertura dei negoziati di adesione all’Unione europea per la Macedonia del Nord e l’Albania, lo scorso ottobre. Il premier macedone Zaev ha acconsentito alla formazione di un governo di transizione incaricato di portare il paese balcanico a nuove elezioni anticipate da tenere il 12 aprile 2020. Si è deciso di far partire il governo di transizione dal 3 gennaio 2020, assicurando in questo modo all’esecutivo uscente un periodo di tempo necessario per completare alcune riforme avviate, incluso il percorso per l'adesione del paese alla Nato. L’esigenza di ridare la parola al popolo tramite il voto è stata condivisa da tutti partiti, dopo il duro schiaffo subito con la mancata apertura dei negoziati di adesione al Consiglio europeo di ottobre nonostante i tanti sforzi profusi che includono anche la modifica del nome del paese. (segue) (Mas)