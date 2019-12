Roma: sarà interrogato il 2 gennaio il giovane che ha travolto Gaia e Camilla. Commozione ai funerali

- Si terrà il 2 gennaio l'interrogatorio di garanzia di Pietro Genovese, il ventenne agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale plurimo per avere investito e ucciso Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli,le due sedicenni travolte in Corso Francia. Ad ascoltarlo sarà il gip di Roma, Bernadette Nicotra, che nell'ordinanza di custodia cautelare ha scritto che Pietro Genovese "guidava con imprudenza e imperizia e teneva una velocità superiore al limite consentito di 50 km/ora". Il ragazzo, che aveva a bordo della sua auto due passeggeri, guidava inoltre senza tenere conto delle "condizioni della strada e del traffico così da non poter arrestare tempestivamente il veicolo a fronte di un ostacolo prevedibile". Il gip Nicotra, tuttavia, ha evidenziato anche che Gaia e Camilla hanno attraversato la strada col semaforo rosso, tenendo una "condotta vietata, incautamente spericolata, così concorrendo al sinistro mortale". (segue) (Rer)