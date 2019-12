Energia: portavoce ministero Esteri russo, Nord Stream 2 è affare europeo

- Il gasdotto Nord Stream 2 è un affare europeo e gli Stati Uniti non dovrebbero interferire in questo progetto: lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, dopo che gli Stati Uniti hanno previsto sanzioni contro l'infrastruttura energetica che connetterà Russia e Germania nel bilancio per la difesa nazionale del 2020. "Se il Nord Stream 2 in qualche modo avesse riguardato il territorio degli Usa, avrei capito un possibile coinvolgimento di Washington nella questione. Ma questa è una materia esclusivamente europea. Nessuno deve intromettersi in questo, eccetto le nazioni coinvolte nel progetto per gli aspetti geografici e finanziari", ha dichiarato la portavoce russa parlando all'emittente "Rossiya 24".(Rum)