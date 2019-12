Siria: ribelli attaccano con droni armati aeroporto di Hama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ribelli siriani hanno tentato di attaccare l’aeroporto siriano di Hama con droni armati. Secondo quanto riferisce l’emittente siriana “Fm Sham”, i sistemi di difesa anti-aerea dell’esercito governativo sono riusciti a respingere l’attacco e a distruggere i velivoli senza pilota. I miliziani stanno aumentando l’impiego di droni per i loro attacchi contro l’esercito siriano che ha lanciato nelle scorse settimane una nuova offensiva per conquistare la provincia di Idlib, ultima roccaforte dei ribelli siriani. Idlib ospita circa 10.000 militanti e secondo il presidente siriano Bashar al Assad, liberare la provincia è essenziale per porre fine al conflitto civile della nazione. Ieri le Nazioni Unite hanno fatto sapere in un comunicato che sono oltre 235 mila persone che sono fuggite nelle ultime due settimane dalla provincia di Idlib a causa dell’ultima ondata di attacchi delle forze governative e dell’aeronautica russa contro le ultime roccaforti ribelli. La regione di Maaret al Numan sarebbe rimasta “quasi svuotata” dopo gli sfollamenti avvenuti tra il 12 e il 25 dicembre. Nonostante un accordo per il cessate il fuoco siglato nell’agosto scorso, Russia e Siria hanno intensificato infatti gli attacchi a partire dalla metà di dicembre e decine di città e villaggi sono stati liberati dalla presenza di ribelli. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), a fuggire negli ultimi giorni sono stati in particolare i residenti della città di Saraqab, che potrebbe presto essere coinvolta negli scontri.(Res)