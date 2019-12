Giustizia: Saitta (M5s) su caso Sozzani, intervenire su voto segreto dopo allarme Tribunale Riesame

- Eugenio Saitta, capogruppo del Movimento 5 stelle nella Giunta per le autorizzazioni della Camera, propone di intervenire per abolire il voto segreto. Il parlamentare M5s sostiene che "le valutazioni del Tribunale del Riesame su Diego Sozzani, deputato di Forza Italia accusato di finanziamento illecito ai partiti, dimostrano che la strada presa dal Movimento era quella giusta. Il Tribunale afferma infatti che per il deputato di FI gli arresti domiciliari sono necessari vista la 'personalità dell'indagato' che ha dimostrato una 'profonda refrattarietà rispetto all'ottemperanza delle prescrizioni pubbliche'. L'indole di Sozzani - aggiunge Saitta citando le parole delle motivazioni del Tribunale - si sarebbe mostrata 'impermeabile' e 'impenetrabile al rispetto di regole e legalità'. A settembre abbiamo votato sì sia all'autorizzazione per l'utilizzo delle intercettazioni, sia all'autorizzazione per le misure cautelari degli arresti domiciliari. Eppure - dice Saitta - Sozzani era riuscito a farla franca grazie ad un voto segreto in Parlamento. Oggi, però, le parole del Riesame su Sozzani lanciano un allarme che non possiamo non considerare. Come non possiamo non considerare di intervenire sull'abolizione del voto segreto, che per anni - conclude Saitta - ha permesso di salvare personaggi dalla dubbia condotta". (Rin)